Volker Wissing:„Ich habe auch physisch gelitten“

Von Helmut Martin-Jung, Berlin

Nein, leicht gemacht habe er sich seine Entscheidung wirklich nicht. Wenn Volker Wissing das so sagt, dann nimmt man es ihm ab, und auch das: „Ich habe auch physisch gelitten.“ Am vergangenen Mittwoch nach der Entlassung des Finanzministers Christian Lindner durch Bundeskanzler Olaf Scholz war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, dass einer, den man eigentlich zu Lindners Getreuen rechnen muss, ein ehemaliger FDP-Generalsekretär, dass so einer sich dann tags darauf so entscheidet: „Ich hätte gerne beides gewählt“, sagt Wissing auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels, „aber vor der Alternative, das Land oder die Partei, habe ich mich für das Land entschieden.“ Wissing also entschied sich, die FDP zu verlassen, Minister für Verkehr und Digitalisierung zu bleiben und sogar noch das Justizministerium von Marco Buschmann zu übernehmen, der ebenfalls zurücktrat.