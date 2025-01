Von Björn Finke, Düsseldorf

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will Funklöcher mithilfe von Satelliten stopfen. Gibt es in abgelegenen Regionen keinen Handyempfang, sollen die Mobiltelefone der Kunden künftig nahtlos auf Satellitenverbindungen umstellen. Dies soll mit allen handelsüblichen Geräten funktionieren. Vodafone teilte am Mittwoch mit, diesen Service in diesem und dem kommenden Jahr schrittweise in seinen europäischen Märkten einzuführen, also auch in Deutschland. Ob für diesen Dienst zusätzliche Gebühren anfallen, teilte ein Sprecher auf Anfrage nicht mit.