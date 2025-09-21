Die E-Mail ist eindringlich formuliert. „Wir wissen, dass diese Entwicklungen Angst und Unsicherheit bei vielen von uns auslösen“, schreibt ein hochrangiger Microsoft-Jurist in der Nachricht, die der Software-Konzern am Freitagabend an seine Angestellten verschickte. Internationale Mitarbeiter von Microsoft, die sich mit einem Fachkräftevisum in den USA aufhielten, würden dringend gebeten, im Land zu bleiben. Wer von ihnen gerade im Ausland sei, solle „alles tun“, um bis Sonntagnacht in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. So steht es in der E-Mail, die der SZ vorliegt.

Microsoft war nur eines von vielen Unternehmen, das am Wochenende eine solche Warnung an seine Mitarbeiter verschickte. Auch andere Tech-Konzerne und Wall-Street-Banken drängten Angestellte, die mit dem Fachkräftevisum H1B für sie arbeiten, so schnell wie möglich in die USA zurückzufliegen. Manche Unternehmen sollen US-Medienberichten zufolge in aller Eile Listen betroffener Mitarbeiter angefertigt und ihnen Rückflüge in die USA gebucht haben. Sogar die indische Regierung schaltete sich ein. Ein Sprecher des indischen Außenministeriums warnte vor den „humanitären Konsequenzen“ der Entscheidung. 71 Prozent der Menschen, die mit dem Visum in den USA leben, sind Inder.

Auslöser der kollektiven Panikattacke war eine Bekanntmachung von US-Präsident Donald Trump, die das Weiße Haus am Freitagabend veröffentlichte. Darin schrieb Trump, dass Programmierer und andere Fachkräfte künftig 100 000 Dollar zahlen müssten, wenn sie ein Arbeitsvisum für die USA bekommen wollen. Inhaber eines H1B-Visums, die sich aktuell im Ausland befänden und die 100 000 Dollar nicht zahlten, würden zwölf Monate lang keine neue Arbeitserlaubnis bekommen. Das alles, so Trump, werde schon ab Sonntag nach Mitternacht gelten.

Ein Datenzentrum von Microsoft in den USA, es wird gerade gebaut. Die Ankündigung Donald Trumps versetzte manche Konzerne in Panik. Sie beorderten Mitarbeiter in die USA zurück und zwar möglichst schnell. (Foto: Audrey Richardson/REUTERS)

Microsoft und andere Unternehmen interpretierten das als Einreiseverbot für ihre internationalen Mitarbeiter, die gerade zufällig in der Heimat ihre Familie besuchen, Urlaub machen oder auf Geschäftsreise sind. Denn es wäre unmöglich gewesen, ihnen innerhalb von 24 Stunden ein neues Visum mit der geforderten Zahlung von 100 000 Dollar zu besorgen. Als Trump seine Anweisung im Weißen Haus unterzeichnete, verstärkte sein Handelsminister Howard Lutnick die Unsicherheit noch. Lutnick sagte im Oval Office, die neuen Regeln würden für „Erstanträge und Erneuerungen“ gelten. „Unternehmen müssen entscheiden, ob die Person wertvoll genug ist, dass sie 100 000 Dollar pro Jahr an die Regierung zahlen.“

Doch schon am Samstagabend ruderte das Weiße Haus zurück. Die Gebühren würden einmalig und nicht jährlich erhoben, schrieb Trumps Sprecherin Karoline Leavitt auf X. Und: Wer bereits ein H1B-Visum habe, könne einfach so in die USA zurückkehren und müsse auch später nichts zahlen. Die 100 000 Dollar würden erst bei der nächsten Vergaberunde für neue Visa fällig, erklärte Leavitt.

Trotzdem bedeutet das einen Kurswechsel der USA im Umgang mit ausländischen Fachkräften und dürfte besonders die Tech-Branche treffen. Das H1B-Visum richtet sich an Hochqualifizierte aus Industrien, in denen es nicht genügend amerikanische Arbeitskräfte gibt. Wer sich darum bewirbt, muss von einem amerikanischen Unternehmen gesponsert werden, mindestens einen Bachelor-Abschluss nachweisen und schon heute ein längeres bürokratisches und mehr als tausend Dollar teures Verfahren in Kauf nehmen.

Trotzdem war die US-Regierung bislang eher freigiebig bei der Erteilung. 2024 genehmigte sie der offiziellen Statistik zufolge knapp 400 000 Anträge für H1B-Visa. Fast zwei Drittel der Inhaber arbeiten in der IT-Branche. Amazon, Google, Microsoft und andere Konzerne beschäftigen jeweils mehrere zehntausend H1Bler. Für die amerikanische Tech-Branche war das Visum ein Weg, um im größeren Stil ausländische Entwickler in die USA zu holen.

„Stellt Amerikaner ein.“

Trump und seine Unterstützer begründen die nun beschlossenen Beschränkungen dem angeblichen Missbrauch des Programms. Firmen würden es dazu nutzen, um „amerikanische Arbeiter zu ersetzen“ und die „wirtschaftliche“ und „nationale Sicherheit“ der USA zu untergraben, schrieb Trump in seiner Anordnung. Er sagte am Freitag, dass es eine einfache Möglichkeit für Unternehmen gebe, die Gebühren zu vermeiden: „Stellt Amerikaner ein.“

Doch das ist selbst innerhalb seiner Maga-Bewegung umstritten. Der populistische Flügel hat die Fachkräftevisa schon länger ins Visier genommen. Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon nannte sie einmal „totalen Betrug“ und behauptete, dass sie dazu dienen würden, billige Arbeitskräfte in die USA zu holen und die Löhne im Land zu drücken. Ähnlich sieht das auch Bernie Sanders, der linke Senator aus Vermont, der alles andere als ein Trump-Fan ist.

Trumps Vertraute in der Tech-Branche widersprechen. Elon Musk hat die Visa in der Vergangenheit energisch verteidigt, genau wie der Tech-Unternehmer und Trump-Unterstützer Vivek Ramaswamy. Er schrieb im Dezember 2024 auf X, dass so viele US-Firmen ausländische Entwickler einstellen würden, weil Amerikaner in der Schule und zu Hause nur zu Mittelmäßigkeit erzogen würden.

Inhaber eines H1B-Visums verdienen der offiziellen Statistik zufolge im Mittel knapp 100 000 Dollar pro Jahr. Allerdings gibt es schon länger Kritik an der Visavergabe. Tatsächlich haben nicht Amazon oder Google seit 2009 die meisten Fachkräftevisa für ihre Mitarbeiter erhalten, sondern Tata Consultancy, Cognizant, Infosys oder Wipro, indische IT-Dienstleister, deren Mitarbeiter in den USA etwa für amerikanische Banken arbeiten. Sie bekommen dabei Recherchen zufolge deutlich weniger Geld als Mitarbeiter der US-Firmen. Das Wirtschaftsportal Bloomberg berichtete im Juni auch über systematische Manipulation bei der Visavergabe. Schon Trumps Vorgänger Joe Biden wollte das Programm reformieren.

Es ist nicht das erste Mal, das Trump die Tech-Industrie mit seiner Visapolitik verärgert. Zu Beginn seiner ersten Amtszeit verhängte er ein temporäres Einreisverbot für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Damals war die Empörung im Silicon Valley riesig, weil viele Entwickler aus den betroffenen Ländern stammen. Etliche Tech-Bosse verurteilten das Einreiseverbot. Google-Gründer Sergey Brin und Sam Altman, heute Chef von Open AI, mischten sich am Flughafen von San Francisco unter Demonstranten.

Diesmal hielten sich die Tech-Konzerne mit öffentlichen Statements oder gar Kritik zurück. Viele der führenden Köpfe im Silicon Valley unterstützen Trump mittlerweile und haben ihm im Wahlkampf viel Geld gespendet. Vorstellbar ist, dass sie ihren Draht zu Trump am Wochenende nutzten, um eine Aufweichung der Visa-Beschränkungen zu erwirken. Trotzdem dürfte es sie finanziell schädigen, wenn sie künftig 100 000 Dollar zahlen müssen, um einen nicht-amerikanischen Programmierer anzustellen.

Trump und sein Handelsminister Lutnick präsentierten bei ihrem gemeinsamen Auftritt am Freitag im Oval Office eine Alternative, mit der sie Ausländer in die USA holen wollen. Die „Trump Gold Card“ soll Geschäftsleuten und anderen vermögenden Menschen künftig ermöglichen, einfach so in den USA zu leben, ohne komplizierte Bürokratie. Laut Trump kann sich jeder ab sofort dafür bewerben. Die „Gold Card“, die Trumps Konterfei zeigt und tatsächlich goldfarben ist, kostet nur eine Million Dollar.