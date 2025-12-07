Eigentlich ist Mark Zuckerberg ein erfolgreicher Unternehmer. Einer, der sich wie so einige andere mit aller Macht nach oben gekämpft hat. Oft am Rande der Legalität, manchmal auch darüber hinaus. Im jüngsten Quartal setzte seine Firma Meta 51,242 Milliarden Dollar um, der Gewinn betrug 2,709 Milliarden Dollar. Aber einer wie Zuckerberg will nicht bloß erfolgreich sein, er möchte in seinem Gebiet die Welt beherrschen.