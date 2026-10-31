Nguyen Van Hung ist jetzt in einem Alter, in dem ihm dieses ständige Hochhäuserbauen und Herummodernisieren in seiner vietnamesischen Heimatstadt Ho-Chi-Minh-Stadt allmählich auf die Nerven gehen könnte. 68 ist er, ein Einheimischer aus dem Innenstadtteil Ben Thanh. Schon als Fünfjähriger wohnte er in jenem zweistöckigen Gebäude mit Dachgarten, das in der Häuserzeile an der Nguyen-Thai-Binh-Straße auffällt, weil es niedriger ist als die anderen. „Die Umgebung war früher ganz anders“, sagt Nguyen Van Hung, „es gab noch viele kleine Häuser.“