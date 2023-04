Von Nakissa Salavati und Paulina Würminghausen

Überrascht waren dann doch einige in der Industrie: Dass der US-Hersteller für Klimaanlagen Carrier Global offenbar den hessischen Heizungshersteller Viessmann übernehmen will, hätten viele nicht erwartet. Auch, wenn es dann doch einige Zeichen gab: Rückblickend sei es schon auffällig still in den vergangenen Monaten um den Konzern geworden, heißt es in Insiderkreisen. Die US-Zeitung Wall Street Journal hatte berichtet, dass der amerikanische Konzern sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme des deutschen Familienunternehmens befinde. Viessmann werde bei dem Verkauf mit etwa elf Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet. In den kommenden Tagen sei eine Einigung wahrscheinlich. Es geht Berichten zufolge um die Sparte Klimalösungen, zu der auch das Geschäft mit Wärmepumpen gehört und die 85 Prozent des Umsatzes ausmache.