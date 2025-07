Wer die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich verkürzt, lebt gesünder und ist zufriedener − und überdies leidet nicht mal der Output. Das zeigt eine neue Studie. Ist die Vier-Tage-Woche also die Lösung? Schön wär’s.

Von Kerstin Bund

Ob der Vielarbeiter Friedrich Merz die jüngste Studie zur Vier-Tage-Woche gelesen hat, ist nicht bekannt. Sie ist gerade in der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature Human Behaviour erschienen und kommt ziemlich genau zum gegenteiligen Ergebnis dessen, was der Kanzler als Rezept aus der Misere ausgemacht hat: „Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten“, mahnte Merz vor einigen Wochen. Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance lasse sich der Wohlstand schließlich nicht halten.