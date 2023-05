Von Benedikt Peters

Es ist ein Vorschlag, der immer wieder verlässlich Aufregung hervorruft. In diesem Jahr war es IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, der das Wochenende um den 1. Mai dazu nutzte, via Bild am Sonntag die Einführung einer Viertagewoche in Deutschland zu fordern. Die Linke, inklusive SPD-Chefin Saskia Esken, applaudiert; Arbeitgeber und Union verurteilen den Vorstoß als "Milchmädchenrechnung" und "Bärendienst". So weit die üblichen Reflexe, die allerdings vieles im Unklaren lassen.