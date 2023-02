Vier-Tage-Woche:Stell dir vor, es ist Freitag und keiner geht hin

Von Jakob Arnold

Wer will, kann unseren Wochenrhythmus sogar biblisch erklären. Gott, so steht es ja geschrieben, soll die Welt in sieben Tagen erschaffen haben. Am letzten Tag dann s0ll er sich eine wohlverdiente Ruhepause gegönnt haben. Am Sonntag arbeiten auch wir deshalb nicht. Mit dem Wirtschaftswunder kam dann noch der arbeitsfreie Samstag hinzu. Doch geht da vielleicht noch mehr? Reichen nicht auch vier Tage Arbeit in der Woche aus? Eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Universität Cambridge könnte Argumente dafür liefern.