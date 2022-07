Von Thomas Hahn, Mombetsu

Ryuichi Nakanowatari ist gekommen, um gleich wieder heimzufliegen. Wahrscheinlich ist er deshalb so kurz angebunden. Zwischen Flug NH 375 von Tokio-Haneda nach Mombetsu und Flug NH 376 von Mombetsu nach Tokio-Haneda hat er nun mal nicht viel mehr als 20 Minuten Zeit am kleinen Flughafen im Norden der japanischen Nordinsel Hokkaido. Und Nakanowatari, 55, Chef der Klempnerei Towada Kanko in Tokio, wollte auch noch ein Foto vor der Wand der fleißigsten Mombetsu-Kurzbesucher machen. "Ich habe auch schon in Mombetsu übernachtet", sagt Nakanowatari, aber in der Tat fliege er heute sofort wieder zurück, weil er Meilen für das Prämienprogramm von Japans größter Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) sammeln will. Und zwar nicht zum ersten Mal, denn die Strecke ist ergiebig für einen Meilensammler, der wegen der Pandemie nicht ins Ausland kann. Außerdem hilft es Mombetsu.