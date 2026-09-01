Victoria Beckham war schon eine Marke, bevor sie Unternehmerin wurde. Als „Posh Spice“, als elegant gekleidetes, glamouröses Mitglied der britischen Girl-Pop-Gruppe Spice Girls, wurde sie in den Neunzigerjahren bekannt. Sie heiratete den damaligen Profi-Fußballer David Beckham, bildete mit ihm ein prominentes Power-Paar und hat sich zugleich über die Jahre als Modedesignerin mit einer eigenen, angesehenen Luxusmarke etabliert.
KonsumVictoria Beckhams Firma macht erstmals Gewinn
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Trotz ihres berühmten Namens war das Modelabel der Unternehmerin bisher ein Verlustgeschäft. Die Wende brachte die Orientierung an anderen, ebenfalls prominenten Vorbildern.
Von Lara Sanli
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