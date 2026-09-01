Trotz ihres berühmten Namens war das Modelabel der Unternehmerin bisher ein Verlustgeschäft. Die Wende brachte die Orientierung an anderen, ebenfalls prominenten Vorbildern.

Victoria Beckham war schon eine Marke, bevor sie Unternehmerin wurde. Als „Posh Spice“, als elegant gekleidetes, glamouröses Mitglied der britischen Girl-Pop-Gruppe Spice Girls, wurde sie in den Neunzigerjahren bekannt. Sie heiratete den damaligen Profi-Fußballer David Beckham, bildete mit ihm ein prominentes Power-Paar und hat sich zugleich über die Jahre als Modedesignerin mit einer eigenen, angesehenen Luxusmarke etabliert.