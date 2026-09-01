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KonsumVictoria Beckhams Firma macht erstmals Gewinn

Lesezeit: 3 Min.

Victoria Beckham, hier bei einem Event 2018, ist sowohl Modedesignerin als auch Beauty-Unternehmerin.
Victoria Beckham, hier bei einem Event 2018, ist sowohl Modedesignerin als auch Beauty-Unternehmerin.
Ian West/dpa

Trotz ihres berühmten Namens war das Modelabel der Unternehmerin bisher ein Verlustgeschäft. Die Wende brachte die Orientierung an anderen, ebenfalls prominenten Vorbildern.

Von Lara Sanli

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Victoria Beckham war schon eine Marke, bevor sie Unternehmerin wurde. Als „Posh Spice“, als elegant gekleidetes, glamouröses Mitglied der britischen Girl-Pop-Gruppe Spice Girls, wurde sie in den Neunzigerjahren bekannt. Sie heiratete den damaligen Profi-Fußballer David Beckham, bildete mit ihm ein prominentes Power-Paar und hat sich zugleich über die Jahre als Modedesignerin mit einer eigenen, angesehenen Luxusmarke etabliert.

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