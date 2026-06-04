Waren das schöne Fotos, damals im April 2024 auf einem Acker bei Alzey in Rheinland-Pfalz: Lilly-Vorstandschef David Ricks, der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz, die damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der damalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beim symbolischen Spatenstich für das neue Werk des US-Konzerns. Die Sonne schien, die Erde flog. 2,5 Milliarden Dollar wollte Lilly investieren. Deutschland werde als Pharmastandort immer attraktiver, schrieb Lauterbach auf der Plattform X. Scholz schwärmte vom „Alzey-Tempo“, weil es so flott gegangen war von der Planung bis zur Grundsteinlegung: „Was immer wir als Bund tun können, um den Pharmastandort Deutschland zu stärken, das werden wir tun.“