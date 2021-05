Interview von Björn Finke, Brüssel

Margrethe Vestager empfängt in ihrem Büro im 12. Stock des Berlaymont-Gebäudes, der Zentrale der EU-Kommission in Brüssel. Die 53-jährige Dänin gehört als geschäftsführende Vizepräsidentin zu den drei Stellvertretern der Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Vestager, deren Name Vesteja ausgesprochen wird, ist für Wettbewerbspolitik zuständig und dafür, Europa fit für den digitalen Wandel zu machen. Zuletzt erlitt die liberale Politikerin bei Wettbewerbsverfahren aber Schlappen vor Gericht. Das Interview findet an einem langen Besprechungstisch im Büro statt - so kann auf Mund-Nase-Masken verzichtet werden.