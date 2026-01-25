Zum Hauptinhalt springen

Verteidigung in DeutschlandWie gut die Wirtschaft auf Krieg und Krise vorbereitet ist

Lesezeit: 5 Min.

Beim Stromausfall im Südwesten Berlins Anfang Januar waren neben dem Technischen Hilfswerk auch Kräfte der Bundeswehr im Einsatz, um zu helfen. In Krisenzeiten sollen auch Unternehmen eng eingebunden werden.
Beim Stromausfall im Südwesten Berlins Anfang Januar waren neben dem Technischen Hilfswerk auch Kräfte der Bundeswehr im Einsatz, um zu helfen. In Krisenzeiten sollen auch Unternehmen eng eingebunden werden. (Foto: Christophe Gateau/dpa)

Im Ernstfall müssen Unternehmen die Bundeswehr nicht nur mit Material und Personal unterstützen. Sie tragen auch dazu bei, die Moral der Bevölkerung hochzuhalten. Experten kommen nun zu dem Schluss, dass es in diesem Bereich noch einiges zu tun gibt.

Von Claus Hulverscheidt und Sina-Maria Schweikle

Plötzlich ging das Licht aus. Die Hebebühne blieb stehen – nichts funktionierte mehr. Für die Wohnung über der Werkstatt konnte der Unternehmer Kamil Satici zwar schnell einen Notstromgenerator organisieren. Doch seine Kfz-Werkstatt in Berlin-Zehlendorf musste drei Tage lang schließen. Am Ende stand eine bittere Bilanz: mehrere Tausend Euro Verlust, zahllose Telefonate mit der Versicherung – und eine Frage: „Wie kann ich mich für das nächste Mal besser vorbereiten?“

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite