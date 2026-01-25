Plötzlich ging das Licht aus. Die Hebebühne blieb stehen – nichts funktionierte mehr. Für die Wohnung über der Werkstatt konnte der Unternehmer Kamil Satici zwar schnell einen Notstromgenerator organisieren. Doch seine Kfz-Werkstatt in Berlin-Zehlendorf musste drei Tage lang schließen. Am Ende stand eine bittere Bilanz: mehrere Tausend Euro Verlust, zahllose Telefonate mit der Versicherung – und eine Frage: „Wie kann ich mich für das nächste Mal besser vorbereiten?“