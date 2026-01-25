Plötzlich ging das Licht aus. Die Hebebühne blieb stehen – nichts funktionierte mehr. Für die Wohnung über der Werkstatt konnte der Unternehmer Kamil Satici zwar schnell einen Notstromgenerator organisieren. Doch seine Kfz-Werkstatt in Berlin-Zehlendorf musste drei Tage lang schließen. Am Ende stand eine bittere Bilanz: mehrere Tausend Euro Verlust, zahllose Telefonate mit der Versicherung – und eine Frage: „Wie kann ich mich für das nächste Mal besser vorbereiten?“
Verteidigung in DeutschlandWie gut die Wirtschaft auf Krieg und Krise vorbereitet ist
Lesezeit: 5 Min.
Im Ernstfall müssen Unternehmen die Bundeswehr nicht nur mit Material und Personal unterstützen. Sie tragen auch dazu bei, die Moral der Bevölkerung hochzuhalten. Experten kommen nun zu dem Schluss, dass es in diesem Bereich noch einiges zu tun gibt.
Lesen Sie mehr zum Thema