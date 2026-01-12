Zum Hauptinhalt springen

Skandal um FehlinvestitionenWas Sie über Versorgungswerke wissen müssen

Lesezeit: 3 Min.

So soll die neue Zentrale der Bayerische Versorgungskammer einmal aussehen, die derzeit an der Richard-Strauß-Straße in München gebaut wird.
So soll die neue Zentrale der Bayerische Versorgungskammer einmal aussehen, die derzeit an der Richard-Strauß-Straße in München gebaut wird. (Foto: BVK/Rendereffekt GmbH)

Millionen Euro hat die Bayerische Versorgungskammer verzockt, dabei sollte sie eigentlich die Renten ihrer Mitglieder sichern. Warum gibt es Versorgungswerke und wer ist dort versichert?

Von Nils Heck, Gunnar Hermann, Lukas Homrich

Die Bayerische Versorgungskammer steht zurzeit in der Kritik, weil sie in den USA in spekulative Immobiliendeals investiert und dabei wohl 690 Millionen Euro verloren hat. Doch was ist die BVK genau, wessen Geld verwaltet sie – und warum gibt es Menschen, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

ExklusivFehlinvestitionen
:Bayerische Versorgungskammer verzockt 690 Millionen Euro

Eine der größten deutschen Pensionskassen hat 1,6 Milliarden Euro in riskante Immobilienprojekte investiert und sich damit verhoben. Jetzt droht neuer Ärger.

SZ PlusVon Nils Heck, Lukas Homrich, Johann Osel und Meike Schreiber

