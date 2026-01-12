Die Bayerische Versorgungskammer steht zurzeit in der Kritik, weil sie in den USA in spekulative Immobiliendeals investiert und dabei wohl 690 Millionen Euro verloren hat. Doch was ist die BVK genau, wessen Geld verwaltet sie – und warum gibt es Menschen, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind? Die wichtigsten Fragen und Antworten.