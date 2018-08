30. August 2018, 18:50 Uhr Versicherungsmarkt Murren und Feilschen

Die Versicherer wollen höhere Preise durchsetzen. Die Firmen erwarten, dass die Anbieter auf die technischen Umbrüche in der Industrie schneller reagieren.

Von Herbert Fromme und Patrick Hagen

Es knirscht gewaltig zwischen der deutschen Industrie und ihren Versicherern. Man kennt sich seit Jahren, auf beiden Seiten sitzen Fachleute, die oft früher bei denselben Firmen gearbeitet haben. Die Stimmung ist immer noch freundlich-kollegial, wenn sie gemeinsam auftreten. Aber hinter den Kulissen gibt es eine Menge Diskussionsbedarf.

Versicherung ist essenziell für die Industrie. Diese muss ihre Fabriken und Maschinen absichern gegen Feuer, Stürme und andere Bedrohungen. Mindestens genauso wichtig ist die Absicherung gegen Schäden, die Unternehmen Dritten zufügen. Kein Pharmahersteller kann produzieren, wenn er das Risiko vollständig selbst tragen muss, dass ein Medikament sich im Nachhinein als schädlich für Patienten erweist. Kein Autohersteller kann alle Gefahren, die aus Fehlern in der Konstruktion und im Bau entstehen, auf die eigene Bilanz nehmen.

Seit Jahren sind die Preise im Keller. Das hängt auch mit dem Überangebot zusammen

Gleichzeitig zahlt die Industrie vergleichsweise wenig für den Schutz - seit Jahren sind die Preise im Keller. Das hängt mit den niedrigen Zinsen und dem Überangebot auf Seiten der Versicherer zusammen - und manchmal auch mit einer irrationalen Annahme bei den Anbietern: Diese hoffen, dass sie zu den Siegern der Konkurrenzschlacht gehören werden, wenn sie nur lange genug durchhalten.

Doch jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass sich etwas ändert bei den Preisen. "Der Markt bewegt sich", sagt Alexander Nagler, Deutschlandchef des US-Industrieversicherers AIG. Sein Konkurrent Torsten Leue, Chef des Hannoveraner Talanx-Konzerns, will bis 2020 schwarze Zahlen in der verlustbringenden industriellen Feuerversicherung sehen. "Wir müssen etwas am Pricing tun." Die Talanx-Tochter HDI Global gehört neben Allianz Global Corporate & Specialty, AIG, Zurich und Chubb zu den wichtigen Anbietern der Industrieversicherung in Deutschland.

Preiserhöhungen sehen die Industrie-einkäufer nicht gerne. Der Großmakler Marsh, der für Unternehmen Versicherungsverträge vermittelt, wiegelt bereits ab. "Einen allgemeinen Preisanstieg halten wir derzeit für unwahrscheinlich", sagt Andreas Jonas von Marsh. In Branchen mit besonders vielen Schäden könne es allerdings zu Erhöhungen kommen. Wer in der Vergangenheit wenige Schäden hatte, kann laut Jonas mit stabilen oder sogar leicht sinkenden Preisen rechnen. Unabhängig von der Diskussion um steigende Prämien gibt es ein Murren bei den Versicherungsmanagern.

Denn die Industrie wird immer anspruchsvoller. Sie digitalisiert ihre Produktions- und Verwaltungssysteme, Maschinen tauschen Informationen aus, Industrie 4.0 wird eingeführt und das "Internet der Dinge" Realität.

Da sollen die Versicherer mitmachen und die Daten über Risiken, Preise und Schäden künftig voll digital austauschen, wünscht sich die Industrie. Damit hat mancher Industrieversicherer noch Schwierigkeiten. "Ein großes Problem für die Versicherer ist, dass die technologische Entwicklung so schnell vorangeht, dass sie mit der Entwicklung ihrer Produkte kaum noch hinterherkommen", sagt Rüdiger Auras, einer der beiden Geschäftsführer des Gesamtverbands der versicherungsnehmenden Wirtschaft, der Lobbyorganisation der deutschen Industrie in Versicherungsfragen. "Traditionell ist sie längere Entwicklungszyklen gewöhnt."

AIG-Chef Nagler ist sich bewusst, dass seine Branche hier noch Nachholbedarf hat. "Industrie 4.0 ist eine große Herausforderung und eine große Chance für die Versicherungsbranche", sagt er. Denn: "In der Versicherungswirtschaft läuft sehr viel noch ziemlich klassisch ab."

Die Preise und die Digitalisierung bergen eigentlich genug Konfliktstoff. Dazu kommt der leise Vorwurf aus der großen Industrie, dass sich die Versicherungswirtschaft bei neuen Risiken zu sehr zurückhält. Das betrifft vor allem Cybergefahren, bei denen fast alle Anbieter ihre Deckungen sehr vorsichtig handhaben. Aber für einen großen Konzern ist eine Cyberversicherung, die vielleicht 100 Millionen Euro oder 200 Millionen Euro abdeckt, wenig wert, wenn ein Hackerangriff eine Betriebsunterbrechung mit einem Milliardenschaden anrichten kann.

Mancher Versicherer geht neue Wege und bietet jetzt eine "Smart Factory" an

Die Versicherer verweisen darauf, dass die Cyberpolicen viele Risiken abdecken, die bisher kein Mensch kennt - weil die Art und Weise des nächsten Angriffs noch völlig unbekannt ist. Dazu kommt, dass sie in bestehenden Verträgen in der Betriebsunterbrechung oder der Haftpflicht bereits unbewusst Cyberdeckungen mitversichern, weil sie diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen haben.

Mancher Versicherer geht ganz neue Wege. Dazu gehört die Munich Re, die neben der Rückversicherung auch die Industrieversicherung betreibt. Sie hat sich mit Bosch, dem Roboterhersteller Kuka und Porsche zusammengetan und will die "Smart Factory" als Dienstleistung anbieten.

Munich Re und ihre Partner bauen Produktionsanlagen, die von Kfz-Herstellern, später auch von anderen Industrieunternehmen genutzt werden sollen. Diese zahlen pro Stück, pro Stunde oder nach einem sonstigen Parameter. Die Steuerung der Anlage misst mit Sensoren kontinuierlich den Zustand der Maschinen. Gibt es einen längeren Ausfall, zahlt die Munich Re. Die Zahlung wird durch die Dauer des Stillstands ausgelöst und erfolgt unmittelbar - ohne Schadenmeldung oder Gutachter.