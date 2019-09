Britney Spears, Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson haben eins gemeinsam: Sie leben in Malibu in Kalifornien. Sie dürften es demnächst schwerer haben, Versicherungsschutz gegen Waldbrände für ihre Villen mit Millionenwerten zu bekommen. Zwar werden in Kalifornien die Preise für diesen Schutz staatlich festgelegt. Aber Versicherungsunternehmen können sich zurückziehen und die Deckung einfach nicht mehr anbieten.

Der Rückversicherer Munich Re hat die Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte analysiert, mit vielen Daten über Versicherungsschäden zusammengebracht und die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldbrandgefahr berechnet. Für jeden Ort, fast für jedes Haus, gibt es jetzt eine Risikoeinschätzung, einen sogenannten Score.

"Wir haben hochauflösende Risikokarten für unsere Kunden, die Versicherer", sagt Tony Kuczinski aus der US-Führung des Rückversicherers. "Der Ort Malibu und die Berge in der Bucht von Santa Monica liegen auf einer Skala von 0 bis 100 bei einem Waldbrand-Risikoscore von 100, also in einer extrem gefährdeten Zone." Mit derselben Methode verfolgt die Gesellschaft die Waldbrandrisiken in anderen US-Bundesstaten, in Kanada und in Portugal. Andere Länder sollen folgen.

Elend und Champagner Monaco hat sich herausgeputzt. Rechtzeitig zum Welttreffen der Rückversicherer ist das neue Shopping- und Konferenzzentrum One Monte Carlo fertig geworden, der Park vor dem Kasino wurde neu gestaltet, das Hotel de Paris erstrahlt nach jahrelanger Renovierung wieder im alten Glanz. Das Rückversicherungstreffen bringt mehr als 2500 Experten von Versicherern, Rückversicherern, Industriekonzernen, Anwaltskanzleien und Beratern in das Fürstentum, das einst von Genueser Seeräubern gegründet wurde. Die Nachfahren der Piraten sind heute Hotelbesitzer und nicht weniger raffgierig. Kaum ein Hotelzimmer in den großen Häusern, das für unter 400 Euro die Nacht vermietet wird, ein kleines Bier kostet mehr als zehn Euro, für eine Pizza im Restaurant des Hotels Fairmont werden 28 Euro aufgerufen. Dennoch treffen sich seit 63 Jahren die Rückversicherer der Welt hier mit ihren Kunden. Der zweifelhafte Ruf des Steuerparadieses hält sie nicht ab. Schließlich liegen die Vorteile auf der Hand: Die Branche arbeitet weltweit. Weil alle nach Monaco kommen, können die Experten der Rückversicherer beim Welttreffen 20 bis 30 Gesprächspartner in wenigen Tagen zu Verhandlungen treffen. Würden sie die alle individuell besuchen, würde das Monate dauern und sehr viel höhere Reisekosten und Klimaschäden verursachen. Dennoch: Wenn bei Champagner und ausgewählten Köstlichkeiten über das Elend der Hurrikan-Opfer auf den Bahamas gesprochen wird oder sich die Rückversicherer für ihre Rolle beim Klimawandel großzügig selbst loben, hat das mehr als nur ein Geschmäckle. Herbert Fromme

Munich Re ist nicht die einzige Gesellschaft, die an so etwas arbeitet. Das Ziel ist für alle Anbieter dasselbe: Die Rückversicherer, also die Versicherer der Versicherer, wollen sich als Dienstleister ihrer Kunden unentbehrlich machen. Denn die Nachfrage nach dem Kerngeschäft, der Rückversicherung, schwächelt. Und die Konkurrenz wird immer härter, seitdem branchenfremdes Kapital aus Pensionsfonds und von anderen Investoren in den Markt strömt.

Jahrelang sind die Preise gesunken für die Branche, die auf 227 Milliarden Euro Umsatz im Jahr kommt. Die Gewinne im Kerngeschäft gehen auch zurück. Doch Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek ruft die Trendwende aus. "Wir sehen weltweit eine Stabilisierung der Preise", sagt er. "Es gibt kaum noch Bereiche, in denen wir eine Absenkung erleben." Vor allem nach großen Schäden gebe es signifikante Preiserhöhungen.

Die Ratingagentur Fitch hat berechnet, dass die Preise in diesem Jahr um ein bis zwei Prozent steigen. "Das wird 2020 weitergehen, aber weniger stark als 2019", sagt Fitch-Experte Graham Coutts. Das klingt ein wenig so, als würde sich die Lage normalisieren. Aber nicht alle Fachleute teilen diese Ansicht. Die auf Versicherer und Rückversicherer spezialisierte Rating-Agentur A.M. Best glaubt, dass die Branche noch tiefgreifendere Probleme hat. Sie arbeite mit veralteten Methoden und sei selbstgerecht, lautet der Vorwurf. "Die Waldbrände des Jahres 2018 und der Taifun Jebi in Japan haben viele Underwriter in den Gesellschaften überrascht", erklärt Robert De Rose von A.M. Best. Underwriter sind die Experten, die Preise für den Versicherungsschutz festlegen. "Sie haben bei der Festsetzung ausreichender Preise für diese Risiken versagt."

Detailansicht öffnen Blick auf Monaco. Hier trifft sich jedes Jahr die Versicherungsbranche. (Foto: PATRICE COPPEE/AFP)

Die Branche verlasse sich auf schlechte Risikomodelle und Werkzeuge, die nicht in der Lage seien, die wirkliche Entwicklung der Risiken zu erkennen. Die Rückversicherer hätten sich während der Jahre mit niedriger Schadenaktivität eine "gewisse Selbstzufriedenheit" angewöhnt. Auch der Munich Re-Rivale Swiss Re bläst in dieses Horn. Rückversicherer sollten eigene Risikomodelle entwickeln, statt sich nur auf Modelle von externen Anbietern zu verlassen, sagt Edouard Schmid, der dort für die Risikobeurteilung verantwortlich ist. "Im Markt hat viel Konsolidierung stattgefunden", sagte er. Es gebe nur noch wenige große Dienstleister, die Risikomodelle anbieten. "Das ist nicht gesund." Auf diese Weise herrschten immer eine oder zwei Sichtweisen auf ein Risiko vor. Besser sei es, selbst an Modellen zu arbeiten und sie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Swiss Re mache das seit Jahren zusammen mit Partnern wie der Columbia University.

Auch Munich Re setzt immer mehr auf die eigene Entwicklung. Ein Schwerpunkt sind Modelle, mit denen der Rückversicherer die Risiken von Cyberangriffen vorhersagen will - keine einfache Aufgabe. Dort arbeite das Unternehmen mit zahlreichen Partnern zusammen. "Dazu gehören auch die guten Hacker", sagt Jeworrek. Seine Firma hat sich gerade an dem Spezialunternehmen Team 8 in Israel beteiligt, das gute Beziehungen zum dortigen Geheimdienst hat.

Die klammheimliche Hoffnung mancher Rückversicherer, ein hoher Schaden durch den Hurrikan Dorian hätte zu einem Preissprung geführt, ist inzwischen zerstoben. Dorian hat in den Bahamas wirtschaftliche Schäden von rund sieben Milliarden Dollar angerichtet, von denen aber nur zwischen 1,5 Milliarden Dollar und 3 Milliarden Dollar versichert sind, heißt es in der Branche. "Insgesamt rechne ich mit einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag an versichertem Gesamtschaden", sagt Jeworrek. Das wären also fünf Milliarden Dollar bis sieben Milliarden Dollar - viel zu wenig, um in dieser Branche eine nennenswerte Auswirkung auf die Preise zu haben.