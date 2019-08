5. August 2019, 18:48 Uhr Versicherungen Wenn der Roboter das Konto liest

Die R+V-Versicherung testet ein Angebot: Wer für eine bestimmte Summe einkauft, erhält automatisch ein Angebot zur Absicherung von Gegenständen. Das soll junge Kunden anlocken - ein schwieriges Geschäft.

Von Herbert Fromme , Köln

Wer als Kunde einer Raiffeisen- oder Volksbank einen Fernseher, einen neuen Laptop oder ein Fahrrad kauft, soll schon bald vom Versicherer der Gruppe automatisch eine Nachricht bekommen. "Glückwunsch! Viel Spaß mit Deinem Einkauf über 750 Euro", meldet sich eine App der Wiesbadener R+V-Versicherung, wenn der Kunde sich vorher dort angemeldet hat. Das Gerät sei kostenlos für fünf Tage gegen Beschädigung versichert, "sogar dann, wenn Du selbst daran schuld bist".

Nach fünf Tagen kann der stolze Besitzer seine Erwerbung dann gegen eine Prämie weiter versichern. Andere einzelne Wertgegenstände kann er per Foto zu der Sammlung in der App hinzufügen und so absichern. Derzeit testet die R+V das neue System, unter anderem mit Kunden der Volksbank Berlin.

Dass die App weiß, was der Kunde gekauft hat, beruht auf der Technik der permanenten Kontoanalyse, die seit der EU-Zahlungsdirektive von 2018 möglich ist, vorausgesetzt, der Kunde willigt ein. "Das System weiß, wenn mit Bankkarte oder Kreditkarte ein wertvoller Gegenstand erworben wurde", sagt Anja Hartwig, die Projektverantwortliche bei der R+V. Das gilt nicht nur für Konten bei den genossenschaftlichen Raiffeisen- und Volksbanken. "Die Kundin oder der Kunde können Konten bei anderen Banken problemlos in die App integrieren."

Die meisten Versicherer haben ein großes Problem: Sie erreichen die internet-affine junge Generation nicht. Die traditionellen Vertriebswege über Vertreter oder Bankschalter versagen zunehmend. Und wenn sich junge Menschen für den Abschluss interessieren, tun sie das meistens im Internet bei Vergleichsportalen oder Direktanbietern. Traditionelle Versicherer müssen fürchten, diese Zielgruppe für immer zu verlieren, auch wenn sie älter wird.

Der R+V unternimmt daher einen neuen Anlauf, um mit dem Problem fertigzuwerden. Die Gesellschaft gehört den genossenschaftlichen Raiffeisen- und Volksbanken und kooperiert eng mit ihnen. Das neue Angebot kombiniert zwei Digitalisierungstrends, über die in der Finanzbranche viel geredet wird: die Versicherung für einzelne Gegenstände, bei der die Police auch gleichzeitig eine Liste der Besitztümer ist - und die seit einem Jahr zulässige Technik der permanenten Kontenanalyse. Wenn der Kunde die "Insurebox"-App nutzt und zugestimmt hat, "interessante Angebote" seiner Bank und seines Versicherers erhalten zu wollen, gewährt er dafür den Zugriff auf seine Konten und Kreditkarten. Dann liest der Roboter des Versicherers ständig mit.

Der Hauptunterschied zur klassischen Hausratpolice ist der eingebaute Schutz gegen selbst verschuldete Schäden. Dafür ist das Angebot nicht billig. "Für Gegenstände mit einem Wert von 250 Euro bis 1000 Euro kostet der Schutz 45 Euro bis 79 Euro pro Jahr", sagt Hartwig.

Mit der Versicherung einzelner Gegenstände statt der traditionellen Hausratversicherung versuchen schon andere Versicherer und Start-ups zu punkten. Die Ergebnisse sind verschieden. Die Schweizer Gesellschaft Baloise ist begeistert von ihrer Gegenstandsversicherung. Auch die Start-ups One in Deutschland und Trov in den USA bieten solche Policen an. Eine Reihe von Versicherern, darunter Munich Re und Axa, unterstützen die neuen Anbieter. Allerdings hat Trov gerade einen herben Rückschlag einstecken müssen und seine Gegenstandsversicherung in Großbritannien zum 1. Oktober 2019 geschlossen.

Die Kombination der Gegenstandsversicherung mit der Bankkontoauswertung gilt bei vielen Versicherern als Königsweg, um im digitalen Zeitalter wieder mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Kunden nutzen normale Versicherungs-Apps kaum, es sei denn, sie reichen in der privaten Krankenversicherung Arztrechnungen und Rezepte online ein. Dagegen nutzen sie ihre Bank-App mehrmals in der Woche, manchmal sogar mehrmals pro Tag.