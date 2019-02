25. Februar 2019, 18:31 Uhr Versicherungen Teure Winterstürme

Die SV Sparkassenversicherung in Stuttgart hat im vergangenen Jahr deutlich mehr für Sturmschäden zahlen müssen. Vor allem die Winterstürme "Burglind" und "Friederike" waren teuer, sie verursachten Schäden von 58 Millionen Euro. Insgesamt musste der Versicherer 176,7 Millionen Euro für Unwetter zahlen, 2017 waren es nur 95,8 Millionen Euro gewesen. In der Schaden- und Unfallversicherung hat das Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro dennoch ihr bisher bestes Ergebnis verbucht, sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas Jahn. Die SV ist Marktführer in der Wohngebäudeversicherung in Baden-Württemberg. Sie versichert je nach Region zwischen 60 und 70 Prozent der Gebäude in dem Bundesland. Einen Ausgleich für die hohen Belastungen lieferte vor allem das Geschäft mit Gewerbeversicherungen. Die Prämieneinnahmen des Versicherers gingen insgesamt leicht zurück. Das lag vor allem an der Lebensversicherung. Hier schrumpfte das Geschäft mit Einmalbeiträgen deutlich.