München (dpa) - Ein Sonderertrag in der US-Lebensversicherung hat Europas größtem Versicherer Allianz im zweiten Quartal einen überraschenden Gewinnanstieg beschert. Das operative Ergebnis legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut fünf Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Damit übertraf die Allianz die Erwartungen selbst der optimistischsten Analysten.