Jörg Asmussen auf einem Symposium in Paris am 23. Januar 2015.

Jörg Asmussen sei für den Posten des Vorsitzenden der Geschäftsführung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vorgesehen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von einer mit der Sache vertrauten Person erfahren hat. Er tritt somit die Nachfolge von Jörg von Fürstenwerth an, Ein GDV-Sprecher kündigte an, man werde zur Nachfolge von Fürstenwerth bald eine Stellungnahme veröffentlichen.

Der deutsche Ökonom Asmussen ist Mitglied der SPD. So wurde er 2003 zum Ministerialdirektor unter Bundesfinanzminister Hans Eichel. Während der ersten Großen Koalition unter Merkel unterstützte er Deregulierungen im Finanzsektor, die als Auslöser der Finanzkrise ab 2007 gelten. Zum 1. Juli 2008 wurde Asmussen beamteter Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Am 1. Januar 2012 trat er die achtjährige Amtszeit eines Mitglieds des Direktoriums der Europäischen Zentralbank an, die er allerdings nur knapp zwei Jahren durchhielt, bevor er als beamteter Staatssekretär auf Wunsch von Andrea Nahles ins Bundesministerium für Arbeit und Soziales wechselte. Dort war er bis Ende 2015 unter anderem für Fragen der Alterssicherung zuständig. Seit Anfang 2016 befindet sich Asmussen im einstweiligen Ruhestand. Er sitzt im Aufsichtsrats der britischen Peer-to-Peer-Kredit-Plattform Funding Circle wird und arbeitet seit 2016 für die Investmentbank Lazard. Dort berät er Regierungen und große Unternehmen.