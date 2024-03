Die Pleiten von René Benkos Firmen könnten die Altersvorsorge Tausender Menschen in Deutschland treffen. Die Versicherer befürchten, leer auszugehen - während andere Geld einbehalten.

Von Herbert Fromme und Michael Kläsgen

In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Ereignisse rund um René Benko. Erst stellte der Immobilienunternehmer Insolvenzantrag beim Landgericht Innsbruck. Dies habe er aus eigener Motivation heraus getan, betonte sein Anwalt. Damit signalisierte Benko: Ich bin zahlungsunfähig. Der Schritt lässt sich so interpretieren: Benko will der Öffentlichkeit zeigen, dass bei ihm nichts mehr zu holen ist.