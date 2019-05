31. Mai 2019, 18:53 Uhr Versicherer Allianz kauft sich Marktanteil

Von Friederike Krieger, Köln

Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union schreckt den Versicherer Allianz nicht. Statt sich zurückzuziehen baut der Münchener Konzern sein Geschäft in dem Land kräftig aus. Für insgesamt 820 Millionen Pfund (929 Millionen Euro) übernimmt er das Sachversicherungsgeschäft des britischen Versicherungs- und Vermögensverwaltungskonzerns Legal & General (L&G) sowie die verbleibenden 51 Prozent am Kfz-Versicherer LV General Insurance Group. Die ersten 49 Prozent hatte die Allianz bereits 2017 für rund 500 Millionen Pfund erworben.

Der Zukauf passt perfekt zur Strategie von Allianz-Chef Oliver Bäte, der den Konzern in allen wichtigen Märkten weit vorne sehen will. Mit den Zukäufen verdoppelt er das Prämienvolumen der Allianz im britischen Markt von rund zwei Milliarden Pfund auf vier Milliarden Pfund.

Nach Abschluss der Übernahmen wird der Konzern mit einem Marktanteil von neun Prozent die Nummer zwei im Sachversicherungsgeschäft in Großbritannien sein. Nur Platzhirsch Aviva ist größer. Der L&G-Teil soll noch drei Jahre unter seiner eigenen Marke arbeiten, danach wird er mit LV verschmolzen und unter diesem Namen fortgeführt. Obwohl LV über viel Direktgeschäft verfügt und somit gut zu Bätes geplanten paneuropäischen digitalen Kfz-Versicherer Allianz Direct passen würde, ist nicht geplant, das LV-Geschäft in die neue Gesellschaft zu integrieren, sagte Allianz UK-Chef Jon Dye in einer Telefonkonferenz.

Mit den Zukäufen gewinnt die Allianz zwar an kritischer Größe, holt sich aber auch Probleme ins Haus. Die Kfz-Versicherung, die nach der LV-Übernahme die Hälfte der Allianz-Prämien in dem Land ausmachen wird, befindet sich gerade in einer schwierigen Situation. Die Prämien sind im Keller, zudem untersucht die Finanzaufsicht FCA gerade die Preismodelle der Versicherer. Sie vermutet Benachteiligungen für Bestandskunden. Die Wohngebäude- und Hausratversicherung, in der L&G stark ist, hatte 2018 mit hohen Naturkatastrophenschäden zu kämpfen. L&G musste einen operativen Verlust von 37 Millionen Pfund melden.