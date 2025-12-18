Zum Hauptinhalt springen

IT-SicherheitWie Quantencomputer die Verschlüsselung bedrohen

Lesezeit: 4 Min.

Noch sehen Quantencomputer eher experimentell aus – hier das Innere eines Modells von Google. Es funktioniert mit einem Chip, der auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt heruntergekühlt werden muss.
Noch sehen Quantencomputer eher experimentell aus – hier das Innere eines Modells von Google. Es funktioniert mit einem Chip, der auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt heruntergekühlt werden muss. (Foto: Google/Cover Images/picture alliance)

Quantencomputer können Rechenaufgaben um ein Vielfaches schneller erledigen als herkömmliche Rechner – und damit auch bestimmte Verschlüsselungen knacken. Das birgt große Gefahren.

Von Helmut Martin-Jung

Schon genial: Um eine geheime Nachricht zu senden, ließ der griechische Tyrann Histiaeus um 500 v. Chr. einem Sklaven eine Glatze rasieren und auf die Kopfhaut eine Nachricht tätowieren. Als die Haare wieder nachgewachsen waren, schickte er ihn los – mit Erfolg. Am Zielort kam die Nachricht nach einer Rasur wieder zum Vorschein. Man kann Nachrichten aber nicht bloß verstecken, sondern sie auch verschlüsseln. Dann ist zwar etwas zu lesen, doch die Botschaft kann nur enträtseln, wer den Schlüssel hat – oder ihn errät.

Zur SZ-Startseite

BDI-Chef Peter Leibinger
:„Die Stimmung ist extrem negativ, teils regelrecht aggressiv“

Wenn Peter Leibinger von „der schwersten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik“ spricht, müssen alle Alarmglocken schrillen, denn der BDI-Chef ist eigentlich ein Mann der leisen Töne. Eine klare Absage erteilt er jeder Annäherung an die AfD.

SZ PlusInterview von Claus Hulverscheidt und Michael Radunski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite