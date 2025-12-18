Schon genial: Um eine geheime Nachricht zu senden, ließ der griechische Tyrann Histiaeus um 500 v. Chr. einem Sklaven eine Glatze rasieren und auf die Kopfhaut eine Nachricht tätowieren. Als die Haare wieder nachgewachsen waren, schickte er ihn los – mit Erfolg. Am Zielort kam die Nachricht nach einer Rasur wieder zum Vorschein. Man kann Nachrichten aber nicht bloß verstecken, sondern sie auch verschlüsseln. Dann ist zwar etwas zu lesen, doch die Botschaft kann nur enträtseln, wer den Schlüssel hat – oder ihn errät.