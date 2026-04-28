Für Fondsanbieter, Banken und Sparkassen sind das erst einmal gute Nachrichten: um insgesamt elf Prozent ist das Vermögen angewachsen, das ihre Branche weltweit verwaltet. Laut einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group (BCG) betrug die Gesamtsumme im Jahr 2025 ganze 147 Billionen US-Dollar. Allerdings wachse der Konkurrenzdruck und Unternehmen falle es schwerer, Gewinne zu erzielen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie, die der Süddeutschen Zeitung vorab vorlag.