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VermögensverteilungDie Armen sind etwas reicher geworden

Lesezeit: 3 Min.

In den 2010er-Jahren wuchs die Wirtschaft recht kräftig. Auch die Realeinkommen stiegen, gerade jene von Menschen mit wenig Lohn. Die Inflation hat das später zunichtegemacht.
In den 2010er-Jahren wuchs die Wirtschaft recht kräftig. Auch die Realeinkommen stiegen, gerade jene von Menschen mit wenig Lohn. Die Inflation hat das später zunichtegemacht. Peter Kneffel/picture alliance

Dennoch sind die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt. Einen großen Einfluss hat der funktionierende Sozialstaat.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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Zu den Dingen, an die Vertreter der Linkspartei ebenso fest glauben wie an die Verkommenheit des Kapitalismus, gehört der Satz, dass „in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht“. So steht es beispielsweise auf den Internetseiten der Partei, die sich in diesem Fall sogar darauf berufen kann, dass die übergroße Mehrheit der Bundesbürger ihren Eindruck teilt: In einer repräsentativen Erhebung gaben zuletzt 81 Prozent der Menschen an, dass der Wohlstand hierzulande aus ihrer Sicht ungerecht verteilt sei.

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