Deutschland befindet sich in sozialer Schieflage - nicht weil die Ärztin mehr verdient als der Krankenpfleger, sondern wegen der großen Vermögensungleichheit. Die Lösung liegt auf der Hand.

Kommentar von Claus Hulverscheidt, Berlin

Man kann es sich leicht machen und die Sache einfach abtun. Denn was ist von einer Umfrage zu halten, in der mehr als drei Viertel der Deutschen den angeblich ungerecht verteilten Wohlstand im Land beklagen und die Einführung einer Vermögensteuer fordern, zugleich aber mit großer Mehrheit zu verstehen geben, dass man sie selbst bitteschön von jedweder Steuererhöhung verschonen möge? Mit einem so doppelzüngigen, heuchlerischen Volk lässt sich fürwahr kein Staat machen.