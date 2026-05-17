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ÖPNV„Es drohen flächendeckende Abbestellungen“

Lesezeit: 3 Min.

Verbrachte die vergangene Woche nicht im Dialog mit der Branche, sondern in Japan: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.
Verbrachte die vergangene Woche nicht im Dialog mit der Branche, sondern in Japan: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Christoph Reichwein/dpa

Verkehrsminister Schnieder gerät immer stärker unter Druck. Nach den ÖPNV-Unternehmen verlieren auch die Fahrgastvertreter die Geduld. Zu Recht?

Von Vivien Timmler, Berlin

Oliver Wolff ist nicht zum Scherzen zumute. Der gerade wiedergewählte Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) kann es sich normalerweise nicht verkneifen, jede noch so verfahrene Situation mit einem Spruch aufzulockern. So scharf seine Urteile oft sind, so heiter bleibt sein Gemüt. Wenn nun also selbst Wolff sagt, für Witze sei die Lage zu ernst, dann ist sie es wohl wirklich.

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Ein Jahr nach Amtsantritt sind so gut wie alle Probleme des ÖPNV ungelöst. Nun verliert die Branche die Geduld – und macht Patrick Schnieder in einem Brief schwere Vorwürfe.

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