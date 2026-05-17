Oliver Wolff ist nicht zum Scherzen zumute. Der gerade wiedergewählte Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) kann es sich normalerweise nicht verkneifen, jede noch so verfahrene Situation mit einem Spruch aufzulockern. So scharf seine Urteile oft sind, so heiter bleibt sein Gemüt. Wenn nun also selbst Wolff sagt, für Witze sei die Lage zu ernst, dann ist sie es wohl wirklich.