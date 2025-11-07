Das Haus von Patrick Schnieder hatte kurzfristig 105 Millionen Euro Förderung für den Fernverkehr gestrichen. Jetzt soll das Parlament den Schaden beheben. Und es zeigt sich: Im Ministerium geht es drunter und drüber.

Tagelang war es ein großes Rätsel. Warum nur hat das Bundesverkehrsministerium (BMV) von einem Tag auf den anderen die fest eingeplante und längst vom Bundestag beschlossene Förderung für den Fernverkehr in Höhe von 105 Millionen Euro gestrichen? Die Abgeordneten fühlten sich vor den Kopf gestoßen. Die Branche hängen gelassen. Und selbst im Ministerium wunderte man sich über den Vorgang, der ein schlechtes Licht auf das ganze Haus und Minister Patrick Schnieder (CDU) wirft.