Wolfratshausen (dpa/lby) - Ein 21-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gestorben. Eine 55-jährige Autofahrerin habe am Dienstagabend auf einer Bundesstraße in Oberbayern einen auf der Fahrbahn liegenden Mann bemerkt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Offenbar wurde der Afghane überfahren, er starb noch am Unfallort in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Die Ermittler fahnden nach dem Unfallfahrer.

Kurz zuvor habe eine 40-jährige Autofahrerin in wenigen hundert Metern Entfernung gesehen, wie der 21-Jährige orientierungslos am Straßenrand gekniet habe, teilte die Polizei weiter mit. Sie hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, weil sie angehupt wurde. Zu Hause verständigte sie die Polizei.