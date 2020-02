Wittlich (dpa/lrs) - Nach einem Beinaheunfall, einer Flucht und einem Flaschenwurf hat die Polizei im Kreis Bernkastel-Wittlich einen Skateboardfahrer in Gewahrsam genommen. Der Mann sei mit hoher Geschwindigkeit in Wittlich eine Einbahnstraße verkehrt herum heruntergefahren, sagt eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Dabei sei es fast zu einer Kollision mit einem Auto gekommen. Der "äußerst aggressive" Mann habe sich einer Kontrolle entzogen, sei zu Fuß geflüchtet und habe dabei eine Weinflasche auf Polizeibeamte geworfen. Mit Hilfe eines Passanten sei der Mann schließlich überwältigt worden. Er habe unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden und sei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen.