Wittlich (dpa/lrs) - Eine Autofahrerin ist mit einem Alkoholwert von 1,7 Promille in eine Polizeikontrolle geraten - und das direkt vor der Wache. Die 42-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) angehalten worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Obwohl die Beamten Alkoholgeruch bei ihr wahrnahmen, habe die Frau behauptet, keinen getrunken zu haben. Der Atemtest führte jedoch zu einem anderen Ergebnis, weshalb sie ihren Führerschein abgeben musste.