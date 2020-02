Wittenburg (dpa/mv) - Die Polizei hat am Montagvormittag auf der A 24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust) einen 35-jährigen Letten gestoppt, der nach eigenen Angaben in Richtung Osten zu Fuß auf dem in seine Hauptstadt Riga war. Ein besorgter Autofahrer habe die Behörde zuvor alarmiert, nachdem er den Mann auf dem Grünstreifen neben der Standspur entdeckt hatte. Die Polizei habe den Mann daraufhin zur eigenen Sicherheit von der Fahrbahn geholt und zur Rede gestellt.

Dabei habe er mitgeteilt, die rund 1100 Kilometer lange Strecke in fünf Tagen bewältigen zu wollen. Dieses ambitionierte Ziel dürfte darauf schließen lassen, dass der Mann darauf hoffte, von Autos mitgenommen zu werden. Er sei von der Autobahn verwiesen und belehrt worden, teilte die Polizei mit. Seinen langen Marsch müsse er nun auf der Landstraße fortsetzen.