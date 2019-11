Wilkau-Haßlau (dpa/sa) - Ein Kleintransporter mit Anhänger ist bei Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) wiederholt in die Leitplanken der Autobahn 73 geschleudert worden. Der 31-jährige Fahrer verlor am Donnerstag die Gewalt über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Von dort wurde das Gespann wieder nach links über beide Fahrbahnen an die mittlere Leitplanke geschleudert, von wo es den gleichen Weg nach rechts an die Leitplanke nahm und dort zum Stillstand kam."

Das Auto, das der Mann auf seinem Anhänger in Richtung Leipzig transportierte, löste sich dabei aus der Sicherung und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Wegen der Vollsperrung kam es zu einem kilometerlangen Stau.