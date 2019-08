Wietmarschen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 in der Höhe des Rastplatzes Ems-Vechte (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am Freitag zwei Männer ums Leben gekommen. Sie hatten mit ihrem Wagen dem Auto einer 26-Jährigen aus Lingen ausweichen müssen, die auf den Überholstreifen wechselte, um so einem dritten Fahrzeug das Auffahren vom Rastplatz auf die Autobahn zu ermöglichen.