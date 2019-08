Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Tage vor Schulbeginn hat es auf hessischen Autobahnen keine größeren Staus gegeben. "Heute war gar nichts, völlig unproblematisch", sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Bis auf kleinere Staus wegen Baustellen, defekter Fahrzeuge oder Unfällen sei der Verkehr gerollt. Am Montag beginnt in Hessen wieder die Schule. Auch im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein gehen an diesem Wochenende die Ferien zu Ende.