Wiesbaden (dpa/lhe) - Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Vollsperrungen an der Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden einstellen. Von Freitagabend bis Samstagfrüh sei die Straße in Richtung Rüdesheim gesperrt, von Samstagabend bis Sonntagfrüh dann die Fahrbahn Richtung Frankfurt.

Während der Vollsperrungen werde auf der 310 Meter langen Brücke eine Wechselverkehrsführung eingerichtet. Ab Montag könne der Verkehr dann wieder über drei der vier Spuren fließen. Es solle im Wechsel möglich sein, dass je nach Verkehrsaufkommen zwei Fahrstreifen in eine Fahrtrichtung befahrbar sind. Am Montagvormittag werde dies in Richtung Frankfurt ermöglicht, in der zweiten Tageshälfte dann in die andere Richtung nach Rüdesheim. Das Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen in Richtung Frankfurt werde ebenfalls aufgehoben. Anschließend könne auch der Neubau der Brücke beginnen, hieß es bei Hessen Mobil.