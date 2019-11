Wiesbaden (dpa/lhe) - Insgesamt 86 Kilometer Radwege hat die Verkehrsbehörde Hessen Mobil in diesem Jahr geplant. 2018 lag die Zahl bei 84, 2013 noch bei 26 Kilometern. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministers Tarek Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Stefan Naas im hessischen Landtag hervor.

Darüber hinaus wurden und werden nach Angaben des Ministeriums zwischen 2017 und 2019 insgesamt 37,7 Kilometer bestehende Radwege an Landesstraßen saniert. In diesem Jahr ist zudem der Bau von 4,3 Kilometern solcher Radwege geplant, 2018 waren es 4,9 Kilometer. Die Landesregierung will bis 2025 zusätzliche 17 Millionen Euro für den Radewegeausbau an Landessstraßen ausgeben.