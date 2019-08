Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als 80 Prozent der hessischen Unternehmen sehen einer Studie zufolge ihren Betriebsablauf durch Brücken- und Straßensperrungen beeinträchtigt. So lautet ein Ergebnis der IHK-Verkehrsumfrage 2019, für die der Hessische Industrie- und Handelskammertag die Antworten von rund 2500 Unternehmen ausgewertet hat. Wegen der Verkehrsbehinderungen müssen beispielsweise Lieferwagen Umwege in Kauf nehmen. Nach IHK-Angaben muss in Hessen weiterhin viel für den Ausbau und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur getan werden.