Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Nachfrage nach dem hessischen Schülerticket hält an. 419 000 Schüler und Auszubildende hatten die Jahreskarte nach Angaben des Verkehrsministeriums Ende Mai in der Tasche. Das Ticket sei damit ein echter Verkaufsschlager, sagte Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) wenige Tage vor dem Start ins neue Schuljahr der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Noch nie seien so viele Schüler und Azubis mit einem Flatrate-Ticket in Hessen unterwegs gewesen. "Das freut mich ungemein, weil es ja zu Beginn auch einige Bedenkenträger gab."