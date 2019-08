Wiesbaden (dpa/lhe) - Autofahrer müssen an diesem Wochenende am Wiesbadener Kreuz mit Behinderungen rechnen. Der Grund dafür sind Bauarbeiten. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (26. August/5.00) sollte am Kreuz die Fahrbahn der Autobahn 66 in Richtung Wiesbaden erneuert und deswegen gesperrt werden, wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte. Der Verkehr wird über einen Fahrstreifen der Parallelspur geführt. Die Verbindungsrampe von der A3 in Richtung Köln auf die A66 gen Wiesbaden wird gesperrt.