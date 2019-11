Wiesbaden (dpa/lhe) - Pendler können aufatmen: Die Bauarbeiten am nördlichen Überbau der Salzbachbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden sind abgeschlossen. Der Verkehr kann ab kommender Woche damit wieder über drei der vier Spuren fließen, wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil am Dienstag mitteilte.

Ab Montag soll es im Wechsel möglich sein, dass je nach Verkehrsaufkommen zwei Fahrstreifen in eine Fahrtrichtung befahrbar sind. Am Vormittag werde dies in Richtung Frankfurt ermöglicht, in der zweiten Tageshälfte dann in die andere Richtung nach Rüdesheim. Das Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen in Richtung Frankfurt werde ebenfalls aufgehoben.

Um diese Wechselverkehrsführung auf der 310 Meter langen Brücke einzurichten, seien kurze Vollsperrungen von jeweils einer Fahrbahn am Wochenende nötig. Von Freitagabend bis Samstagfrüh sei die Straße in Richtung Rüdesheim gesperrt, von Samstagabend bis Sonntagfrüh dann die Fahrbahn Richtung Frankfurt. Auf Umleitungen werde hingewiesen.

Bei Arbeiten an der Salzbachtalbrücke waren im Winter schwere Baufehler gemacht worden, so dass die Zahl der Fahrstreifen aus Sicherheitsgründen zunächst reduziert wurde, zuletzt waren nach Angaben eines Sprechers von Hessen Mobil nur zwei Spuren befahrbar. Nachdem ab kommender Woche die Wechselverkehrsführung möglich ist, könne auch der Neubau der Brücke beginnen, hieß es bei Hessen Mobil.