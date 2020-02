Rendsburg (dpa/lno) - Vier Monate lang können Autofahrer den Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal nun vierspurig nutzen. Danach soll rund sechs Monate lang wieder jeweils eine Röhre wechselseitig gesperrt werden. Als Grund nannte die Kanalverwaltung am Montag die Fertigstellung der gesamten Betriebs- und Verkehrstechnik einschließlich der zentralen Steuerung. Zum Ende des Jahres werde der Verkehr dann vierspurig ohne Einschränkungen fließen können. Bis zum Abschluss aller Arbeiten gilt im Tunnel weiterhin maximal Tempo 50.

Seit Samstag fließt der Verkehr vierspurig durch den Tunnel. Dies soll bis Ende Mai möglich sein. In den Betriebsgebäuden und im Mittelgang wird weiter an der Gesamtfertigstellung gearbeitet. Dabei geht es vor allem um die Betriebs- und Sicherheitstechnik einschließlich der zentralen Steuerung sowie um die Anpassung der Energieversorgung. Neue Trafos und eine geänderte Niederspannungshauptverteilung müssen installiert, angeschlossen und getestet werden. "Im Zuge dieser Arbeiten muss der gesamte Tunnel mehrfach komplett vom Stromnetz getrennt werden", erläuterte der Leiter des Fachbereichs Investitionen am Nord-Ostsee-Kanal, Sönke Meesenburg. "Deshalb müssen wir den Tunnel bis Mai voraussichtlich an zwei Wochenenden voll sperren." Die genauen Termine dafür müssen noch festgelegt werden.