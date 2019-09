Artikel per E-Mail versenden

Trier (dpa/lrs) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Trier ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen, zwei Menschen wurden verletzt. Beim Überholen auf der B51 in Höhe der Gemeinde Welschbillig geriet ein Autofahrer ins Schleudern - "vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn", wie die Polizei mitteilte. Auf der Gegenfahrbahn prallte das Auto frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Das zuvor überholte Fahrzeug geriet ebenfalls von der Fahrbahn und kam in einem Straßengraben zum Stehen.

Der 38-jährige Fahrer des überholenden Autos wurde noch mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte dort aber nicht mehr gerettet werden. In dem Auto, das auf der Gegenfahrbahn kollidierte, wurden zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Die Bundesstraße wurde zeitweise gesperrt.