Weißenburg (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall in Weißenburg sind vier Menschen im Alter von 16 und 18 Jahren verletzt worden, zwei davon schwer. Der Wagen kam am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Seite gegen eine Baumgruppe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 18 Jahre alte Fahrer und ein weiterer 18-Jähriger wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine 16-Jährige sowie ein 16-Jähriger mussten schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.