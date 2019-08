Weimar (dpa/th) - Schwerlasttransporter sollen künftig auf mehreren Straßen in Thüringen ohne Polizeibegleitung fahren dürfen. "Ziel ist es, die Polizei zu entlasten", teilte das Landesverwaltungsamt am Freitag in Weimar mit. Zunächst sollen auf einer Strecke zwischen Krölpa über die Bundesstraße 281 und der Anschlussstelle Triptis der Autobahn 9 Schwerlasttransporter größtenteils ohne Polizeieskorte rollen.