Erfurt/Weimar (dpa/th) - Bahnreisende zwischen Erfurt und Weimar müssen mehr Zeit einplanen: Wegen Bauarbeiten fallen dort am Wochenende Regionalzüge aus. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn unter anderem die Regionalzüge RE 1 und RE 3, die am Samstag und Sonntag durch Busse ersetzt werden. Dadurch verlängerten sich die Fahrzeiten auf bis zu eine halbe Stunde. Auch die IC-Verbindung aus dem Ruhrgebiet nach Gera ist betroffen. Neben den Zügen der Deutschen Bahn sind auch die Verbindungen anderer Anbieter wie Abellio und der Erfurter Bahn auf der Strecke betroffen, wie eine Sprecherin sagte.

Grund für die Sperrungen sind unter anderem Bahngleiserneuerungen. Der Fokus der Arbeiten liegt am Wochenende am Bahnhof in Weimar. Bis Sonntagmitternacht sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.