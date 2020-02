Dortmund (dpa/lnw) - Pendler in Nordrhein-Westfalen mussten am Donnerstag eine Menge Geduld mitbringen und mit massiven Verzögerungen rechnen. Insgesamt gab es am Morgen mindestens drei Vollsperrungen und laut WDR-Stauradar etwa 250 Kilometer Stau auf den Autobahnen. Teilweise mussten Autofahrer nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW über eine Stunde warten.

Nach einem Lastwagen-Unfall war die Autobahn 31 bei Gescher (Münsterland) in Richtung Gronau gesperrt. Ein 50-Jähriger aus Niedersachsen sei in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Lkw auf einen auf der Fahrbahn liegenden Container geprallt und eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Er habe nur noch tot geborgen werden können. Drei Autos seien anschließend noch in den Lastwagen gekracht, dabei seien vier Personen leicht verletzt worden.

Wenig später entdeckte die Polizei einen unbeladenen Lkw auf dem Seitenstreifen - diesem sei vermutlich der Container zuzuordnen, teilte die Münsteraner Polizei mit. Der 42-Jährige Fahrer sei betrunken gewesen und habe keinen Führerschein, berichteten die Beamten. Weshalb sich der Container während der Fahrt gelöst habe, sei unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 130 000 Euro.

Auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund gab es zwischen Oberhausen-Königshardt und dem Dreieck Bottrop nach einem Lkw-Unfall ebenfalls eine Vollsperrung, so die Sprecherin der Polizei. Zeitweise bildete sich laut WDR ein Stau von mehr als zehn Kilometern. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Autofahrer mit seinem Wagen einen Lastwagen gestreift, der daraufhin ins Schlingern geriet. Er sei umgekippt, habe seine Ladung auf der Fahrbahn verloren und sei gemeinsam mit zwei weiteren Autos in den angrenzenden Graben gerutscht. Der Fahrer des Sattelzuges wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Autofahrer wurden leicht verletzt.

Zwischen Hagen-West und Volmarstein (Ennepe-Ruhr-Kreis) gab es nach einer Vollsperrung der Autobahn 1 massive Staus. Nach einem Unfall mit einem Lkw und einem Auto war in der Nacht der Tank des Lastwagens aufgerissen. 800 Liter Diesel seien in beiden Fahrtrichtungen auf mehreren Hundert Metern verteilt worden. Spezialfahrzeuge reinigten am Vormittag die Fahrbahn. Die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. In Richtung Bremen wurde die Sperrung am Vormittag aufgehoben. Die Polizei riet den Autofahrer, die A 1 bei Hagen weiträumig zu umfahren.