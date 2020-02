Friedberg (dpa/lhe)- Ein Lkw-Unfall hat am Mittwochvormittag zu erheblichen Verzögerungen im Berufsverkehr auf der A5 geführt. Die Autobahn musste von Friedberg in Richtung Bad Homburg vorübergehend voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge kam es gegen 9.30 Uhr zu einem Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto. Eine Person sei in einem Fahrzeug eingeklemmt, die Fahrbahn wurde am Unfallort zwischen Friedberg und Bad Homburg voll gesperrt. Einzelheiten zum Unfallhergang blieben zunächst unklar. Auch zwei Stunden später staute sich der Verkehr noch auf einer Strecke von 14 Kilometern, wie Hessen Mobil mitteilte. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber. Die Vollsperrung wurde kurz vor 12.00 Uhr aufgehoben, ein Streifen war wieder befahrbar.