Röbel (dpa/mv) - Das Nahverkehrsangebot "Müritz rundum" haben 2019 deutlich mehr Fahrgäste genutzt als im Jahr zuvor. Die Zahl der Fahrgäste sei im Vergleich zu 2018 um etwa 18 Prozent auf rund 93 000 gestiegen, teilte der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte am Donnerstag in Röbel mit. Von April bis Oktober können Besitzer von Gästekarten kostenfrei mit Bus und Schiff in der Region rund um den Müritzsee fahren.

Das Ticket, das mehrere Kurorte über ihre Kurabgaben finanzieren, soll im nächsten Jahr auf neue Zugverbindungen ausgeweitet werden - unter anderem für die Strecke von Rostock über Berlin nach Dresden. Dafür stehen den Angaben zufolge rund 400 000 Euro zur Verfügung. Mit dem "Müritz-rundum-Ticket" können Gäste auch im nahe gelegenen Müritz-Nationalpark Busse nutzen. Die Müritz-Region gilt als Haupttourismusgebiet der Mecklenburgischen Seenplatte, das rund 100 Kilometer nördlich von Berlin liegt.